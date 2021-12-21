В Гринпис дали советы, как упаковать новогодние подарки экологично Фото: Иван ПРОХОРОВ

Новогодние подарки почти закуплены, осталось упаковать презенты. Но с этим не все так просто. В Гринпис напомнили, что оберточная бумага вредит окружающей среде, так как покрыта слоем пластика, который не поддается переработке.

Эксперт проекта «Ноль отходов» российского отделения Гринпис Антонина Евтешина назвала альтернативные варианты упаковки подарков, которые не нанесут вред окружающей среде.

Эксперт посоветует отказаться от оберточной бумаги в пользу вещей, которые могут пригодиться в быту. А в качестве декора использовать органику.

- Украшения, которыми декорируются подарки, могут быть небезопасными. Блестки - это микропластик, который оказывается в водоемах и попадает в желудки животных, - говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Не стоит думать, что человек защищен от такого же. Животные заглатывают микропластик вместе с водой, а потом по пищевой цепи он оказывается в нашем организме.

Вместо оберточной бумаги можно упаковать подарки в стеклянные баночки, картонные или металлические коробки.

Например, для небольшого презента подойдет баночка от варенья, внутрь которой можно добавить веточку рябины, хвои или мандарин.

Дома у каждого найдется коробка из под обуви. Ее можно сильно декорировать старыми газетами или журналами.

- Возможно, у вас есть новое кухонное полотенце — оберните подарок в него. Это не только полезная вещь, но и подарок в подарке, — подчеркнула эколог.

Для декора эко-упаковки подойдут шишки, листья, каштаны, заранее засушенные цветы, палочки корицы или сухофрукты, в частности дольки яблок и апельсинов.

Подобный способ упаковки также позволит сэкономить, ведь траты на новогодние презенты всегда очень внушительны.

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