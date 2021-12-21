Автоэксперты назвали плюсы сдачи на водительские права зимой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Автоинструкторы сервиса "СберУслуги" и эксперты "СберАвто" заявили, что у сдачи на права зимой есть несколько преимуществ над сдачей в другое время года, когда на улицах снега нет.

По словам специалистов, ученики, обучающиеся в зимнее время, получат способность учитывать увеличенный тормозной путь и ранний момент блокировки колес при торможении, а также приобретет навыки езды на разном покрытии, рассказывает "Газета.ru"

Эксперты отметили, что зимой машины двигаются медленнее и аккуратнее, чем летом: реже идут на обгон и подрезают.

Автоэксперт Петр Баканов рассказывал, какие моменты могут помочь при сдаче на права с первого раза. По его словам, дополнительные уроки вождения и наличие стрессоустойчивости являются главными факторами для успешного прохождения экзаменов, сообщает телеканал "360".

Ранее стало известно, что представители Союза автошкол России и члены экспертного центра "Движение без опасности" предложили новую программу обучения в автошколах на категорию "В". Так, теоретические занятия разделили на тематические блоки. По прохождению каждого модуля последует сдача экзамена, передают "Известия".