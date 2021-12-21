Владимир Путин отметил активную роль ОНФ в решении проблем жителей России

Президент поблагодарил участников Общероссийского народного фронта за их готовность всегда прийти на помощь в подготовке «прямой линии» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участниками съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ), который проходит 21 декабря. Глава государства отметил, что ОНФ обозначает проблемы и активно включается в решение насущных вопросов жизни российских граждан. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

- За прошедшие десять лет Народный фронт прошёл большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное – сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны, - подчеркнул Владимир Путин. - Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан.

Глава государства особо подчеркнул роль Общероссийского народного фронта в поддержке волонтерского движения и решении социальных задач. Среди основных инициатив ОНФ Путин отметил организацию бесплатного питания для школьников из начальных классов, введение дополнительных выплат медикам, а также учреждение института экологических инспекторов.

- Особо отмечу запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи, - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил участников Общероссийского народного фронта за их готовность всегда прийти на помощь в подготовке «прямой линии». Владимир Путин отметил кропотливую и эффективную работу с поступающими на нее обращениями граждан. Глава государства пожелал участникам съезда успешной работы.

- Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти, - заключил президент России.

Съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ) проходит во вторник в режиме онлайн. Его участники обсудят направления развития движения на ближайшие три года. Кроме того, будет определен новый состав центрального штаба.

Напомним, движение Общероссийский народный фронт было основано по инициативе президента РФ Владимира Путина, который является его лидером. Инициатива о создании ОНФ прозвучала в мае 2011 года на межрегиональной конференции партии «Единая Россия».