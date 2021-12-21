Исследование: в Новый год российским детям будут дарить конструкторы, машинки и кукол Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Аналитики сервиса объявлений "Юла" совместно с экспертами "Райффайзенбанка" рассказали, что российский детям в подарок на Новый год чаще всего покупают конструкторы Lego. В ноябре и декабре на конструкторы приходится 2/3 продаж.

6% покупателей отдают предпочтение машинкам Hot Wheels, по 5% родителей приобретают кукол L.O.L и Barbie, 3% - роботов-трансформеров, 2% - бластеры Nerf, рассказывает "Газета.ru".

Отмечается, что в 2021 году целом по России родители потратили на игрушки на 28% больше, чем в 2020 году.

Врач-педиатр, аллерголог Юлия Кузнецова рассказывала, что собирать новогодние подарки для детей лучше всего самостоятельно. В них стоит класть полезные конфеты, а также безвредные гипоаллергенные игрушки, передает телеканал "360".

Ранее россиянам рассказали о способах сэкономить на подарках к Новому году.

"Заранее просчитайте количество людей, которым вы бы хотели сделать подарок, и бюджет, который готовы на это потратить", - цитируют "Известия" основателя и СЕО финтех-компании "Деньги вперед" Павла Гужикова.