Польская прокуратура заочно предъявила обвинение сбежавшему в Белоруссию солдату

Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в дезертирстве сбежавшему в Белоруссию военнослужащему Эмилю Чечко, он будет объявлен в розыск. Фото: кадр из видео.

Польская прокуратура заочно предъявила обвинение Эмилю Чечко, военнослужащему, который сбежал в Белоруссию. Чечко будет объявлен в розыск, сообщает польское агентство РАР.

Эмиля Чечко обвиняют в дезертирстве. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по этой статье. Минимальный срок наказания за дезертирство в Польше – год лишения свободы, максимальный – десять лет.

«Это еще один шаг, направленный на то, чтобы объявить обвиняемого в уголовный розыск с целью привлечения его к уголовной ответственности за преступление дезертирства», - цитирует агентство прокурора Александру Скшиняж.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что 16 декабря 2021 года польский военнослужащий Эмиль Чечко сбежал в Белоруссию и попросил убежища в этой стране. Чечко рассказал об убийствах нелегальных мигрантов польскими пограничниками и военными и признался, что сам принимал участие в подобных массовых убийствах. По словам Эмиля Чечко, в районе польско-белорусской границы были убиты и несколько волонтеров, которые помогали нелегальным мигрантам, стремящимся через Белоруссию и Польшу попасть в Германию.