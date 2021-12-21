Видео момента массового ДТП на Третьем кольце в Москве появилось в Сети

Участниками аварии стали 18 автомобилей / Фото: кадр из видео

Департамент транспорта Москвы показал запись ДТП, которое произошло на Третьем транспортном кольце перед выездом на Кутузовский проспект в Москве.

На кадрах отчетливо видно, что аварию спровоцировал водитель микроавтобуса, попытавшийся на высокой скорости обогнать одновременно большое количество автомобилей.

В один момент автомобиль предполагаемого виновника столкновения задевает другого участника движения, который двигался по своей полосе в потоке машин, после чего микроавтобус теряет управление и таранит другие машины.

Как ранее писал сайт kp.ru, участниками аварии стали сразу 18 автомобилей. В их числе такси и машина дипломата Китайской народной республики с красными дипломатическими номерами. По предварительным данным правоохранительных органов, водитель микроавтобуса был в состоянии опьянения.