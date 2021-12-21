Глава Приамурья Василий Орлов: «Сотрудничество с Амурским ГХК и «Сбербанком» позволит сделать жизнь в Свободном комфортнее»

Соглашение подписали губернатор Приамурья Василий Орлов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андрей Черкашин и генеральный директор Амурского ГХК Алексей Верещагин. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область, Сбербанк и АО «Амурский газохимический комплекс» подписали соглашение о намерениях. Оно будет способствовать сотрудничеству в социально-экономической сфере, в том числе в развитии социального, экономического и промышленного потенциала города Свободный. Стороны намерены развивать проекты, которые обеспечат комфорт для его жителей: городское благоустройство, внедрение цифровых инноваций во все сферы жизни города, в том числе в общественный транспорт и в образование. Соглашение также подразумевает создание условий для активного привлечения инвестиций. Всего в документе указано около 20 мероприятий, направленных на внедрение современных цифровых платформ, сотрудничество с предпринимательским сообществом, благоустройство общественных мест и проведение различных форумов для повышения туристической привлекательности Свободного.

- Реализация крупных инвестиционных проектов дала Свободному новый импульс к развитию, и данное соглашение - очередной пример этого масштабного процесса, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. – «Сбербанк» уже давно вышел за рамки предоставления исключительно банковских услуг. На сегодняшний день это целая структура, главной задачей которой является ускорение экономического роста территорий и создание технологичной экосистемы сервисов для повышения качества жизни населения на местах. Амурский ГХК сейчас самым активным образом участвует в реализации проектов и программ, направленных на динамичное социально-экономическое развитие города Президентского внимания. Уверен, что сотрудничество в таком режиме позволит сделать жизнь в Свободном удобнее и комфортнее.

Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андрей Черкашин отметил, что речь в соглашении идет о параллельном развитии бизнеса и создании комфортной среды для жителей Свободного.

- Мы рады присоединиться к этому соглашению. Нам очень важно, чтобы шло параллельное развитие, речь идет и о бизнесе, и об удобстве для жителей во всех сферах. Поэтому мы будем заниматься этим проектом совместно с компанией «СИБУР» и региональной властью, - сообщил Андрей Черкашин.

По словам генерального директора «Амурского газохимического комплекса» Алексея Верещагина, предприятие уже активно включилось в работу по городскому благоустройству.

- В настоящий момент формируется дорожная карта, в которую будут включены различные мероприятия, направленные как на устойчивое развитие, так и на ускоренное социально-экономическое развитие территории: от благоустройства парков и общественных мест до внедрения инновационных цифровых инструментов в различные сферы, включая развитие организации общественного транспорта и образовательной среды, - рассказал Алексей Верещагин.