Обвиняемая по восьми статьям в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании

Россиянка София Сапега, обвиняемая в Белоруссии по восьми статьям, попросила Лукашенко помиловать ее. Фото: соцсети.

Россиянка София Сапега, которой в Белоруссии предъявили обвинение по восьми статьям Уголовного кодекса, написала прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко. Об этом ее отчим Сергей Дудич рассказал в эфире радиостанции Эхо Москвы.

По словам Дудича, ему известно, что София попросила Лукашенко помиловать ее и вся семья Сапеги надеется, что президент Белоруссии примет положительное решение.

Гражданку России Софию Сапегу задержали вместе с ее другом Романом Протасевичем, создателем признанного в Белоруссии экстремистским Тelegram-канала Nexta 23 мая 2021 года в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair.

Как ранее сообщалось на kp.ru, Софии Сапеге предъявили обвинение по ряду статей белорусского УК, в том числе в возбуждении вражды и розни, организации насилия в отношении сотрудника милиции, незаконном сборе и распространении информации о частной жизни людей.