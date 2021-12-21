В России выявлено 25 907 случаев заражения коронавирусом 21 декабря 2021 года

В России выявлено 25 907 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 25 907 случаев COVID-19. С начала пандемии выявлено 10 267 719 таких случаев.

Лидером по заболеваемости стала Санкт-Петербург, где за день заболели 2075 человек. На втором месте идет Москва с 1906 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1811 случаев.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 027 летальных исходов. Еще 40 219 человек выписали из больницы после болезни.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов COVID-19, в ВОЗ, по его словам, получили этому «устойчивое подтверждение». Он добавил, что люди, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом, могут снова заразиться.