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Политика21 декабря 2021 9:47

Кремль: Россия обсуждает взаимоотношения НАТО со своими союзниками на постсоветском пространстве

Песков отметил, что с большинством стран на постсоветском пространстве Москву связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва продолжает обсуждение вопросов взаимоотношений Североатлантического альянса со своими союзниками на пространстве бывшего Советского союза. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что речь, в том числе, идет и об идее запрета НАТО на военное сотрудничество с республиками бывшего СССР

«Одно дело - участие в партнерских программах, другое дело - интеграция в политическую и военную структуру евроатлантического альянса. Это совершенно разные дела», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что с большинством стран на постсоветском пространстве Москву связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ и других структур. «В рамках этого, безусловно, все эти субстанции проговаривались, и обсуждения продолжаются», - добавил он.

Напомним, ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Всего было подготовлено два предложения, основными положениями одного из них было исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины.