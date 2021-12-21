Москалькова призвала защитить россиян от фейков

Татьяна Москалькова Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала защитить граждан России от недостоверной информации.

- Граждане России должны быть защищены от негативного воздействия IT-гигантов и распространения «фейковой» информации, — сказала она.

Также, по мнению Москальковой, реклама на телевидении в интернете стала излишне навязчивой и раздражающей. Она назвала рекламу «важным фактором современности», но указала на необходимость нахождения баланса между интересами потребителей и бизнеса.

Ранее жительницу Крыма привлекли к административной ответственности за репост публикации, в которой содержалась ложная информация о прививке от ковида. Автор поста утверждала, что вакцинация – опасная процедура, которая проводится принудительно, а также имеет негативные последствия. Кроме того, в ряде случаев ее делают лица без научной квалификации. Полицейским удалось установить личность автора фейковой публикации. Нарушителя привлекли к административной ответственности.