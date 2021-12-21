Песков надеется, что Путин и Шольц обсудят высылку дипломатов

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле надеются, что российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудят ситуацию с высылкой дипломатов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 декабря.

"Мы надеемся, что эти контакты осуществятся", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, в министерство иностранных дел Германии был вызван посол Российской Федерации, которому было объявлено, что два дипломата являются нежелательными персонами в ФРГ. Это связывают с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, по которому в Германии приговорен к пожизненному заключению 56-летний россиянин Вадим Соколов (Красиков).

Позднее Россия объявила, что принимает зеркальные ответные меры, высылая из Москвы двоих немецких дипломатов. МИД РФ уведомил об этом чрезвычайного и полномочного посла Германии в России Гезу Андреаса фон Гайера.