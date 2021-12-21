Россиян предупредили о новой афере с обещаниями выплат за трудовой стаж

Мошенники придумали новую аферу накануне Нового года, под угрозой сбережения россиян предпенсионного возраста. Фото: REUTERS

Накануне Нового года аферисты придумали новую схему обмана россиян. Они звонят людям предпенсионного возраста и под предлогом «выплат» за общий трудовой стаж выведывают номер карты и код СМС-подтверждения.

Подробности рассказали в пресс-службе ВТБ. По данным экспертов банка, целевая группа мошенников – люди старшего поколения. Аферисты представляются сотрудниками различных государственных ведомств и сообщают, что клиенту положена бонусная выплата за десятки лет трудовой деятельности. Выведав данные банковской карты, мошенники похищают с нее деньги.

«Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения с учетом закрытия финансового года и необходимости предпраздничных покупок. Мы призываем наших клиентов не доверять подозрительным звонкам с подобными обещаниями, всегда проверять информацию у своего работодателя и сообщать о фейковых номерах в банк», - сказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В ВТБ еще раз напомнили, что нельзя сообщать третьим лицам данные карт и коды из СМС, переводить по просьбе неизвестных абонентов деньги на «резервные» счета в других банках, устанавливать сомнительные приложения и проверки на вирусы, открывать подозрительные письма и переходить по фишинговым ссылкам и посоветовали застраховать счета и карты на случай мошеннических списаний.

Ранее на kp.ru рассказывалось о новой предновогодней афере: мошенники крадут деньги, предлагая получить подарочную карту популярных торговых сетей.