Мантуров заявил, что в России создадут прототип водородной заправки к 2023 году

Денис Мантуров Фото: Евгения ГУСЕВА

Первый прототип водородной заправки в России создадут не позднее 2023 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме во вторник, 21 декабря.

"Промышленность должна снабдить ТЭК технологиями производства, хранения и транспортировки водорода, - подчеркнул министр. - Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки".

Мантуров уточнил, что водородные, электро- и газозаправочные станции нужны для широкого внедрения низкоуглеродного транспорта.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце октября правительство РФ утвердило стратегию низкоуглеродного развития страны до 2050 года. Президент России Владимир Путин объявил, что к 2060 году (а может, и раньше) страна достигнет углеродной нейтральности. По оценке российского лидера, это абсолютно реалистичные планы.

Напомним, в Энергетической стратегии РФ до 2035 года водородная энергетика обозначена в качестве одного из перспективных направлений развития энергетики.