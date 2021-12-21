В МИД заявили, что у России есть план "Б" на случай, если США и НАТО не ответят на предложения по гарантиям безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Москвы есть план «Б» на случай, если США и НАТО не ответят на предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене Гаврилов.

Дипломат уточнил, что переговоры и контакты уже начинаются. «Мы находимся в самом начале пути, и они будут вынуждены на это реагировать», - отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

«А план Б, естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать. Это не ультиматум - это жесткое требование, которое навеяно обстоятельством и временем», - заявил глава российской делегации, указав на необходимость привыкнуть к мысли, что интересы страны должны защищаться.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал два возможных пути, которые есть у Запада. По его словам, они могут отнестись серьезно к предложениям России по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.