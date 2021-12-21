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Политика21 декабря 2021 10:41

В МИД России заявили о возможности размещения в Белоруссии ядерного оружия

Россия рассмотрит возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии, если НАТО откажется обсуждать гарантии безопасности
Мария ПАВЛОВА
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В МИД России заявили о возможности рассмотрения варианта размещения ядерного оружия на территории Белоруссии.

В МИД России заявили о возможности рассмотрения варианта размещения ядерного оружия на территории Белоруссии.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии может быть рассмотрена при определенных условиях. Об этом заявил во вторник 21 декабря заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам Руденко, все возможные варианты ответных действий будут рассматриваться Россией в случае, если США и НАТО откажутся обсуждать внесенные РФ предложения по гарантиям безопасности.

«Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО», - цитирует Руденко РИА Новости.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна готова разместить на своей территории российское ядерное оружие.

Также о готовности Белоруссии предложить свою территорию для размещения российских ядерных вооружений в случае, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше, говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.