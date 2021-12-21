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Политика21 декабря 2021 10:50

Путин заявил, что ему надоели манипуляции Запада международным правом

Москва будет отвечать на недружественные шаги имеет на это "полное право", отметил глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что ему надоели манипуляции Запада международным правом. По словам главы государства, Москва будет отвечать на недружественные шаги имеет на это "полное право".

- Они там под разными предлогами действую за тысячи километров от своей территории. Когда им мешает устав ООН, объявляют это устаревшим. Когда им выгодно - сразу же ссылаются на международное право. Эти манипуляции надоели, — сказал российский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, в министерство иностранных дел Германии был вызван посол Российской Федерации, которому было объявлено, что два дипломата являются нежелательными персонами в ФРГ. Это связывают с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, по которому в Германии приговорен к пожизненному заключению 56-летний россиянин Вадим Соколов (Красиков). Позднее Россия объявила, что принимает зеркальные ответные меры, высылая из Москвы двоих немецких дипломатов.