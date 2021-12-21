Путин заявил, что нужно развивать системы искусственного интеллекта в военной сфере

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что нужно развивать системы искусственного интеллекта в военной сфере, так как успех зависит от скорости принятия решений, а также от их выверенности. Соответствующее заявление, российский лидер сделал во вторник, 21 декабря.

"Нужно развивать системы поддержки принятия решений командирами всех уровней, особенно в тактическом звене, внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта", - констатировал глава государства, уточнив, что иногда решающую роль играют минуты и секунды, которые новейшие системы позволят выиграть.

Как ранее писал сайт kp.ru, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) объявил тендер в 36 млн рублей на проведение исследования в области использования искусственного интеллекта для анализа психологического портрета россиян на основе данных из социальных сетей. О проведение данного конкурса говорится в документе, размещенном на портале госзакупок.