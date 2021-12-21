Крупный животноводческий комплекс в Карелии может быть обанкрочен

Фирма из Ленобласти банкротит крупный животноводческий комплекс в Карелии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Закрытое акционерное общество «Искра» из Ленинградской области подало в Арбитражный суд иск о взыскании средств с крупного животноводческого комплекса «Видлица Агро» из Олонецкого района Карелии.

- Карельское предприятие сейчас находится в непростой ситуации: сумма долгов по налогам превышает три миллиона рублей. Несмотря на полученную прибыль в 61 миллион рублей, убытки за прошлый год составили целых 45,4 миллиона, - пишет интернет издание «КарелИнформ».

В отношении животноводческой фермы возбуждено более 50 исполнительных производств на общую сумму свыше пяти миллионов рублей. Большая часть из них - по налогам и сборам.

При этом предприятие из Ленобласти хочет получить «всего» 715 тысяч рублей, но этот иск может стать роковым для «Видлицы Агро». Сроки рассмотрения иска пока не уточняются.