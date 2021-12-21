Валентина Матвиенко оценила модернизацию Тындинской больницы

После ремонта Тындинская больница стала одной из самых современных на Дальнем востоке. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко оценила ремонт хирургического корпуса больницы Тынды. После модернизации медучреждение стало одним из самых современных не только в Приамурье, но и на всем Дальнем Востоке. Реконструкция проводилась при поддержке Совета Федерации, по поручению Валентины Матвиенко на нее было направлено 249 миллионов рублей. Для больницы приобрели современный томограф – на него из бюджета области выделили 40 миллионов рублей. Еще 44 миллиона было направлено на покупку мебели. Дополнительные 64 миллиона рублей выделил Минздрав РФ, на него закупили новое оборудование.

- Я поздравляю вас со знаменательным событием - завершилась полная реконструкция больницы в Тынде. И теперь мы уверены, все жители города будут получать качественную медицинскую помощь, сохранять и беречь своё здоровье, - обратилась Валентина Матвиенко по телемосту к персоналу и пациентам клиники. - Вообще Амурская область - это важный субъект, от которого многое зависит в экономике, транспортной инфраструктуре. Конечно, люди, которые здесь живут, заслуживают всяческого уважения. Мы будем продолжать помогать в решении существующих вопросов.

По словам главного врача Тындинской больницы Андрея Козлова, обновленное здание клиники превзошло самые смелые ожидания врачей и пациентов.

- Скажу честно: мы о таком даже не мечтали! Сегодня наша северная больница по условиям, по оснащению, практически не уступает учреждениям регионального уровня, - подчеркнул Андрей Козлов.

Здание хирургического корпуса было построено в 1980 году. Бывший владелец - ОАО «РЖД» - передал его больнице города Тынды в 2016 году. В корпусе общей площадью более 9 тысяч квадратных метров давно не проводился ремонт, часть помещений была законсервирована. Строители заменены все инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение, отопление, вентиляцию. До реконструкции несколько отделений больницы были разбросаны по разным зданиям. Сейчас все они сосредоточены на одной территории, что сделало процесс оказания медицинской помощи более комфортным. В корпусе развернуты 200 коек круглосуточного пребывания, травматологический центр. Здесь будут лечиться не только жители Тынды, но и пациенты из соседних районов - Тындинского, Зейского, Сковородинского, а также из Якутии.

- Новая больница – это огромный подарок жителям Тынды, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Город преображается в последние несколько лет. Мы рассчитываем еще многое сделать к 50-летнему юбилею, который отметим в 2024 году. Капитально ремонтируют дороги, отремонтирована главная улица – Красная Пресня, благоустроен Бамовский Арбат – любимое место отдыха горожан. В 2023 году будет сдан самый крупный в области физкультурно-оздоровительный комплекс, который строится с участием компании «Газпром». К юбилею города будет завершена реконструкция аэропорта.