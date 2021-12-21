Видео пожара в гипермаркете «Лента» в Томске появилось в Сети

В Томске горит гипермаркет «Лента» Фото: Ксения Высотина

В Томске горит гипермаркет «Лента». Площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщил «КП-Томск».

На момент прибытия пожарных из-под крыши здания гипермаркета валил густой дым. 200 человек эвакуировали. На опубликованных в Сети кадрах видно, что пожар привел к частичному разрушению здания.

- Действительно, горит «Лента», но там уже нет людей. Мы всех людей успели вывести. Поэтому надеюсь, что пожарные примут меры, — сообщил региональный глава Сергей Жвачкин.

Позже глава пресс-службы регионального МЧС Евгений Пинчуков сообщил, что причина пожара пока неизвестна. Ее будут устанавливать после тушения пожара, однако в данный момент огонь еще не потушен.

Позже источник ТАСС в «Ленте» предположил, что причиной пожара мог стать умышленный поджог в отделе, где продавались пиротехнические средства. Также он сообщил, что в данный момент полиция разыскивает злоумышленника, его личность уже известна.

Напомним, сегодня утром, 21 декабря, в Балаково потушили пожар в «Пятерочке». Обошлось без пострадавших. Возгорание заметили в 7:56. Горел магазин «Пятерочка» на улице Свердлова из дома шел дым. Как оказалось, в торговой точке произошло короткое замыкание электрического светильника. Распространение огня удалось предотвратить. Как сообщили в ГУ МЧС региона, пожар удалось потушить до приезда специалистов.