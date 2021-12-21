Путин сообщил, что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах превысила 89%

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах российской армии превысила 89%, а современного вооружения в войсках больше 71%. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны по итогам года, отметив, что всего этого удалось достичь за счет работы по масштабной модернизации армии и флота.

«Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах - 89%», - отметил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, глава государства на коллегии Минобороны по итогам года также заявил о необходимости и дальше уделять повышенное внимание развитию армии и укреплению обороноспособности, а также отметил, что заявил, что российские военные должны получать достойное вознаграждение выше среднего