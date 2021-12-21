Шойгу: ВМФ России впервые в истории скрытно развернул корабли в удаленном районе Тихого океана

Сергей Шойгу / Фото: Пресс-служба РГО

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые в истории провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, в котором принял участие президент страны Владимир Путин.

"Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне", - констатировал Шойгу, уточнив, что операция успешно осуществлена в рамках учений.

По его словам, новейшее вооружение подтвердило свои технико-тактические характеристики в условиях крайне низких температур в ходе комплексной арктической экспедиции "Умка". Шойгу подчеркнул, что у проведенной российскими войсками экспедиции нет аналогов в мире.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин подчеркнул, что нужно развивать системы искусственного интеллекта в военной сфере, так как успех зависит от скорости принятия решений, а также от их выверенности.