Лавров сообщил, что США готовы обсуждать гарантии по безопасности

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты Америки сами проявили готовность обсуждать гарантии безопасности с РФ.

- Да, конечно, это ответ на наши предложения. Но пока ответ по его организационной стороне, имею в виду готовность США начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношений Россия - НАТО, — сказал Лавров, комментируя переговоры помощников президентов США и РФ Джейка Салливана и Юрия Ушакова.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва тоже проявила готовность обсуждать обеспокоенности Вашингтона по безопасности, однако пока их не получила. При этом в РФ понимают, что обсуждение гарантий должно быть в рамках ОБСЕ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. В понедельник замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения Москвы. Он добавил, что российская сторона ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.