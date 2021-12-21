Путин подписал закон о социальной поддержке детей-сирот, находящихся в местах лишения свободы

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах социальной поддержки для детей-сирот, которые находятся в местах лишения свободы. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в ст. 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Они расширяют перечень осужденных, которым бесплатно предоставляются одежда, питание, а также коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены.

В данный перечень должны войти дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, получают в местах лишения свободы среднее или общее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Кроме того, в перечень войдут те, кто потерял в период профессионального обучения во время отбывания тюремного срока родителей.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина заявила, что закон «фактически подталкивает лиц из числа детей-сирот к тому, чтобы обучаться и устраивать на будущее свою карьеру, то есть к позитивной деятельности».