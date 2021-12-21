Путин заявил, что США «что хотят, то и делают»

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки «что хотят, то и делают», напомнив об уничтожении Югославии и входе в Сирию и Ирак.

По его словам, Россия видит угрозу в поставках гиперзвукового оружия на Украину. Глава государства считает, что США будет поставлять вооруженных экстремистов в РФ. Именно поэтому требуются юридические гарантии безопасности, отметил Путин.

- Есть сигналы, что партнеры готовы над этим работать. Но есть опасность - что будет попытка предпринята попытка заболтать, а самим, используя эту паузу, делать все, что хотят, — сказал президент России.

Однако Россию такое развитие событий не устроит, Москва надеется на конструктивный диалог с видимым результатом, добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. В понедельник замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что официальный Вашингтон пока не предоставил какого-либо ответа на предложения Москвы. Он добавил, что российская сторона ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.