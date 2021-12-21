В Свердловской области отменили QR-коды для входа в ТЦ до 20 января

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды на входе в торговые центры, сообщает "КП-Екатеринбург".

По его словам, соответствующее решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, а также необходимостью помочь бизнесу.

"Взвесив все "за" и "против", я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в торгово-развлекательные центры и в магазины, расположенные в них, не нужно предъявлять код", - объяснил глава региона.

Куйвашев уточнил, что действующие в Свердловской области атиковидные меры помогли снизить заболеваемость, разгрузить коечный фонд и уменьшить нагрузку на медицинских работников. В случае ухудшения ситуации QR-коды снова вернут.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект о QR-кодах в общественных местах повторно направили на обсуждение в регионы, правительство России и Совет Федерации РФ.