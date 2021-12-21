Причиной пожара в гипермаркете "Лента" в Томске мог стать умышленный поджог Фото: Ксения Высотина

Причиной крупного пожара в гипермаркете «Лента», расположенном в Томске, мог стать умышленный поджог в отделе пиротехнических товаров.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компаниям «Лента» и «Севергрупп», которая является основным владельцем «Ленты», преступник уже установлен полицией и на данный момент ведутся его поиски.

«Крупный пожар в торговом центре в Томске произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства», - приводит издание слова своего собеседника.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, пожар в гипермаркете «Лента» в Томске произошел во вторник, 21 декабря. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. На момент прибытия пожарных из-под крыши здания гипермаркета валил густой дым. Около 200 человек эвакуировали.