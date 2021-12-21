Путин подписал закон о штрафах за сокрытие фактов разлива нефти

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 21 декабря.

В законе отмечается, в частности, что предоставление ложных сведений по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов наказывается штрафом от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч для ИП и от 100 до 300 тысяч для юрдиц.

Также штрафами будут наказываться неисполнение обязанности по утверждению плана ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и неисполнение обязанностей по созданию системы наблюдений за состоянием морской среды в таких районах.

Отмечается, что при повторных нарушениях штрафы будут гораздо больше. Кроме того, для ИП и юрлиц повторное нарушение может повлечь также административную приостановку деятельности на срок до 90 суток.

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