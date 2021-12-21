В России будут штрафовать тех, кто мешает поставщику или газораспределительной организации отключать газ неплательщикам

В России будут штрафовать за непредоставление доступа к газовому оборудованию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России будут штрафовать тех, кто мешает поставщикам или газораспределительным организациям отключать газ недобросовестным потребителям. Соответствующий закон подписал во вторник 21 декабря президент Владимир Путин. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Административные штрафы вводятся для должностных и юридических лиц, а также для ИП. Это оговорено в поправках к статье 9.22 Кодекса об административных правонарушениях. В статье говорится об ответственности за нарушение запрета на пользование ресурсов, в том числе и газом.

Штраф может быть наложен за действия, которые препятствуют представителям поставщика или газораспределительной организации

Ответственность устанавливается за действия, цель которых - помешать поставщику или газораспределительной организации проводить «мероприятия по полному или частичному ограничению подачи (поставки) газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения». Должностных лиц и ИП будут штрафовать на 10-100 тысяч рублей, юридических лиц – на 100-200 тысяч.

Ранее недобросовестных потребителей, в частности, тех, кому газ отключали за неуплату, можно было наказать только если они нарушали установленные ограничения потребления газа.

Также президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования, в частности, о штрафах за сокрытие фактов разлива нефти.