Путин заявил о недоверии к юридическим гарантиям США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Долгосрочным гарантиям Вашингтона верить нельзя, поскольку есть вероятность, что США может не выполнить свои обязательства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны по итогам года, отметив, что на этом фоне должны быть хотя бы юридические, а не устные договоренности о гарантиях безопасности.

«Хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем», - заявил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, Путин также заявил, что предложения по гарантиям безопасности на являются ультиматумом, отметив, что Вашингтон ранее обеспечил «якобы интересы и безопасность за тысячи км от своей территории», делая это без каких-либо санкций Совбеза ООН. Российский лидер назвал виной США нынешнюю напряжённость в Европе.