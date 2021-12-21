Депутат Госдумы Бессараб прокомментировала законопроект о ежемесячных выплатах для семей с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что нужно провести оценку целесообразности введения закона о ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет.

"Необходимо не веерно разбрасывать деньги, это может привести только к риску инфляции, а именно предоставлять помощь тем семьям, которые нуждаются... К этому нужно подходить очень взвешенно", - пояснила она в беседе с RT.

Парламентарий отметила, что сегодня в условиях национального проекта "Демография" семьи с детьми, которые подпадают под критерий нуждаемости, имеют поддержку государства.

Напомним, депутаты партии "Справедливая Россия - За правду" внесли на рассмотрение законопроект о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет, рассказывают "Известия".

Ранее стало известно, что на пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет направят более 1 трлн рублей. Отмечается, средства, полученные по социальному контракту, не будут учитываться при назначении таких выплат, передает ОТР.