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Политика21 декабря 2021 12:52

Климкин: Киев не включили в переговоры, от которых "зависит существование" Украины

Дипломат напомнил, что это уже не первый подобный случай
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Павел Климкин опасается, что мнение Украины снова никто не будет учитывать

Павел Климкин опасается, что мнение Украины снова никто не будет учитывать

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил негодование, что Киев в очередной раз не включили в переговоры, на которых будет решаться его судьба, расценив это как "удар в спину" со стороны западных партнеров. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала ICTV.

"В следующем месяце, в январе, с большой вероятностью начнется дискуссия по европейской безопасности между американцами, Путиным, возможно европейскими лидерами, и нас там нет, - подчеркнул Климкин. - И это второй случай после "Северного потока", когда, к сожалению, в результате этой геополитической мясорубки нас нет в вопросе, от которого зависит не только наша безопасность, а, в конце концов, наше существование".

Климкин выразил мнение, что получится "новая Ялта", на которой мнение Украины никто не будет учитывать.

Напомним, Ялтинская конференция союзных держав - вторая по счету встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Была посвящена установлению послевоенного мирового порядка. Состоялась 4 - 11 февраля 1945 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев совместно с другими странами прорабатывает "пакет сдерживания" на случай нападения России. По его словам, эти вопросы обсуждались, в частности, на министерском заседании НАТО накануне.