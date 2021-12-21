Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой

Врачи сообщили, что Марина Хлебникова остается в стабильно тяжелом состоянии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние пострадавшей при пожаре артистки Марины Хлебниковой врачи оценивают, как стабильно тяжелое, но динамика наблюдается положительная, и звезда постепенно восстанавливается.

"Жить будет, будет долго восстанавливаться", - рассказал "Пятому каналу" близкий к ситуации собеседник.

Также сообщается, что врачи уже начали пускать в ее палату родственников. Хлебникова уже может поддержать беседу, реагировать на происходящее вокруг и отвечать на вопросы.

Ранее пластический хирург Сергей Свиридов заявил, что на восстановление Хлебниковой потребуются месяцы.

"Главное, чтобы основные структуры (например, носа) не пострадали, уши не пострадали, нервы не пострадали, мышцы мимические, вот здесь, конечно, это будет на первом месте", - цитирует врача Life.ru.

Напомним, певица сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета, рассказывает