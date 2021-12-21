Песков заявил, что говорить о причинах ДТП с участием автомобиля губернатора Цивилева преждевременно

Песков заявил, что преждевременно говорить о причинах аварии с автомобилем губернатора Цивилева. Фото: Александр ГЛУЗ

Делать выводы о причинах аварии с участием автомобиля Сергея Цивилева, губернатора Кемеровской области, преждевременно. Об этом во вторник 21 декабря заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

«Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Сейчас говорить о результатах расследования этого ДТП не приходится, прошло слишком мало времени», - цитирует Пескова ТАСС.

Песков предположил, что президент Путин проинформирован о происшествии, так как ДТП с машиной Цивилева широко освещалось в СМИ и «информация доступна для всех, в том числе для президента».

Ранее на kp.ru сообщалось, что ранним утром во вторник, 21 декабря, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП, когда на служебном автомобиле ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в городе Прокопьевск.