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Политика21 декабря 2021 13:39

Помощник госсекретаря США заявила, что Вашингтон видел российские предложения по безопасности

В Штатах заявили о готовности к дипломатическому общению по многочисленным каналам
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помощник госсекретаря США заявила, что Вашингтон видел предложения по безопасности

Помощник госсекретаря США заявила, что Вашингтон видел предложения по безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон видел предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе и готов к дипломатическому общению по многочисленным каналам. Такое заявление во вторник, 21 декабря, сделала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы видели российские предложения и комментарии по поводу их (РФ) требований безопасности. США готовы действовать дипломатически через множество каналов, включая двустороннее сотрудничество, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ», - сообщила помощник госсекретаря.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, 20 декабря, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что официальный Вашингтон пока не предоставил ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе. Тем временем во внешнеполитическом ведомстве Германии заявили, что предложения России ясны и их обсуждают со всеми партнерами Берлина в Европейском союзе и НАТО.