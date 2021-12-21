В Group-IB сообщили о новой схеме мошенничества с популярными брендами Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Group-IB сообщили о новой опасной схеме онлайн-мошенников с использованием популярных брендов.

Сообщается, что злоумышленники заманивают пользователей на фейковые сайты от лица известных брендов и предлагают пройти опрос или принять участие в розыгрыше дорогостоящего приза.

"Таргетированное мошенничество несет риски не только для пользователей, но и брендов, которые нелегально эксплуатируют мошенники. В итоге компании несут как репутационные, так и финансовые потери: если однажды пользователь потерял деньги из-за "бренда", то вряд ли к нему вернется", - рассказали изданию Lenta.ru в компании.

Отмечается, что средняя сумма потерь жертв составила 50 тысяч рублей.

Ранее "Свободная пресса" рассказывала, что мошенники теперь благодаря хештегам могут легче обмануть россиян. Под ними сами люди обычно выкладывают сведения, которые злоумышленники используют в своих сценариях.