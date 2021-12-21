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Здоровье21 декабря 2021 13:44

ВОЗ одобрила американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid

Решение принято после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ одобрила американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid

ВОЗ одобрила американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что внесла в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях вакцины от коронавирусной инфекции Nuvaxovid, которая разработана американской биотехнологической компании Novavax.

Как отмечают в организации, соответствующие решение принято после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам.

«Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам», - говорится в сообщении ВОЗ.

Напомним, днем ранее, 20 декабря, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавирусной инфекции Novavax. Как отметили в сообщении агентства, согласно исследованиям, эффективность препарата составляет примерно 90%.