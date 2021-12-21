Вирусолог Альтштейн заявил, что пандемия может завершиться осенью 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия действительно может завершиться за восемь месяцев, к осени 2022 года, однако для этого необходимо соблюдение ряда условий.

"Если вакцинация будет идти достаточно эффективно, то в течение этого года мы могли бы пандемию сократить до такого предела, когда уже можно было бы не считать ее пандемией", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что сейчас вакцинация достигла заметных успехов.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 58,8%, передает RT.

Напомним, 21 декабря 2021 года в России выявлено 25 907 случаев заражения коронавирусом. Лидером по заболеваемости стала Санкт-Петербург, где за день заболели 2075 человек.