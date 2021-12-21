Анна Попова заявила, что «омикроном» заражаются мыши и крысы, чего не было с другими штаммами

Штамм коронавируса "омикрон" способен передаваться грызунам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о способности штамма «омикрон» инфицировать грызунов. По ее словам, такой способностью не обладает ни один из ранее известных штаммов коронавирусной инфекции. Анна Попова заявила об этом на заседании координационного совета президиума по борьбе с коронавирусом.

«На сегодняшний день мы уже четко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и крысы, для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали», - сказала Анна Попова.

Ранее биолог Анча Баранова предположила, что предок нового штамма несколько раз передавался от мышей к человеку и наоборот. В результате этого S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей и стал лучше подходить и к человеческому.

Также на kp.ru сообщалось о предположении китайских ученых, что штамм коронавируса «омикрон» вряд ли мог накопить так много мутаций только в человеческой популяции. По мнению исследователей, чтобы получить такое количество изменений, ему пришлось «перепрыгнуть» сначала в мышь, а потом обратно.