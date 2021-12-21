Путин подписал закон о защите пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков по пенсионному страхованию. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 21 декабря, на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в случае признания судом недействительным договор об обязательном пенсионном страховании страховщик, от которых были переведены пенсионные накопления по недействительному договору, будет обязан восстанавливать на счете гражданина сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Как писал сайт kp.ru, комментируя законопроект премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что люди, пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянные денежные средства от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой. Глава правительства также заявил, что любой гражданин сможет перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, а новые меры помогут россиянину защитить свои будущие пенсии.