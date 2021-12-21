Мишустин заявил, что нужно быть готовыми к любому сценарию из-за "омикрона"

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

России необходимо быть готовой к любому сценарию распространения омикрон-штамма коронавируса, подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Мы видим, что происходит в других государствах, в некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растет особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, требуется тщательно изучить новую мутацию коронавирусной инфекции. Для достижения этой цели Кабмин России дополнительно выделит эпидемиологам 90 млн рублей.

Мишустин также напомнил, что следует сохранять объемы тестирования и поддерживать повышенную готовность системы здравоохранения.

Как ранее писал сайт kp.ru, на территории Великобритании новый штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саджид Джавид .

Эксперты не исключают, что мутировавший вирус может стать доминантным в Европе к Новому году. Соответствующий прогноз приведен в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об эпидемиологической ситуации в мире.