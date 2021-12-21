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Общество21 декабря 2021 14:18

Лукашенко предложил привезти к нему «на перевоспитание» американских астронавтов

Белорусский президент заявил, что сумеет «быстро перевоспитать америкосов»
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Лукашенко заявил, что готов "быстро перевоспитать" американских астронавтов.

Лукашенко заявил, что готов "быстро перевоспитать" американских астронавтов.

Фото: REUTERS

Александр Лукашенко предложил привезти в Белоруссию американских астронавтов и заявил, что сумеет их «быстро перевоспитать». Такое заявление он сделал во вторник 21 декабря во Дворце Независимости во время вручения летчику-космонавту Олегу Новицкому ордена Дружбы народов.

Олег Новицкий – российский космонавт белорусского происхождения, имеет звание Героя России. Лукашенко спросил, почему Новицкий не пригласил с собой на родину в Белоруссию коллег-астронавтов, с которыми работал на Международной космической станции и заявил о готовности «перевоспитать» их.

«Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут - пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро», - цитирует Александра Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

Ранее Олег Новицкий рассказал kp.ru, как на борту МКС наряжают елку и отмечают Новый год.