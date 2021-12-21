Лукашенко предложил привезти к нему «на перевоспитание» американских астронавтов

Лукашенко заявил, что готов "быстро перевоспитать" американских астронавтов. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко предложил привезти в Белоруссию американских астронавтов и заявил, что сумеет их «быстро перевоспитать». Такое заявление он сделал во вторник 21 декабря во Дворце Независимости во время вручения летчику-космонавту Олегу Новицкому ордена Дружбы народов.

Олег Новицкий – российский космонавт белорусского происхождения, имеет звание Героя России. Лукашенко спросил, почему Новицкий не пригласил с собой на родину в Белоруссию коллег-астронавтов, с которыми работал на Международной космической станции и заявил о готовности «перевоспитать» их.

«Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут - пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро», - цитирует Александра Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

Ранее Олег Новицкий рассказал kp.ru, как на борту МКС наряжают елку и отмечают Новый год.