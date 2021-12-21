Глава Роспотребнадзора призвала провести новогодние праздники в кругу семьи

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала россиянам рекомендации по встрече Нового года. Она посоветовала воздержаться от мероприятий в замкнутых помещениях и по возможности посвятить праздники семье.

Свое мнение по этому вопросу Попова выразила во вторник, 21 декабря, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Главное, в преддверии новогодних и рождественских праздников воздержаться или минимизировать проведение мероприятий в закрытых помещениях, планировать работу организованных мероприятий на открытом воздухе и, конечно же, воздержаться от путешествий и провести праздники в кругу семьи", - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что на данный момент ситуация с коронавирусом осложняется также заболеваемостью гриппом. Чтобы удерживать вопрос на контроле в регионах нужно соблюдать санитарные меры, подчеркнула Попова.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что о новом штамме коронавирусной инфекции «омикрон» на сегодняшний день пока известно очень мало, однако она допустила, что он может стать неким спасением.