Путин подписал закон о создании «антиотмывочной» платформы на базе Центробанка РФ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании на базе Центробанка РФ информационной платформы «Знай своего клиента». Соответствующий документ опубликован во вторник, 21 декабря, на официальном портале правовой информации.

Как уточняется, что через созданную платформу банки страны смогут в онлайн-режиме получать сведения об уровне риска вовлеченности в подозрительные операции своих клиентов и их контрагентов.

Центробанк будет присваивать клиентам банков один из трех уровней риска совершения подозрительных операций. Подозрительными будут называть операции, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов, а также финансирования терроризма.

Клиенты с высоким уровнем риска смогут обжаловать принятые в отношении них ограничительные меры в межведомственной комиссии при регуляторе, и в судебном порядке.

Напомним, ранее директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский сообщил о планах регулятора распространить действие платформы «Знай своего клиента» на физических лиц.