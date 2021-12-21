Попова объяснила приостановку импорта овощей и фруктов из Турции и Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия приостановила импорт части плодоовощной продукции из Турции и Ирана, поскольку усилила надзор за качеством овощей и фруктов, которые поступают в страну к новогодним праздникам. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Радио «Комсомольская правда».

«Это решение родилось не сегодня. Ситуация, которая сейчас складывается – результат усиленного надзора за качеством овощей и фруктов, поступающих в нашу страну к новогодним праздникам», - заявила она, отметив, что эта работа началась еще в октябре.

Попова указала на новые возможности для более тщательного лабораторного исследования поступающей продукции. Глава Роспотребнадзора отметила, что в результате этих проверок удалось обнаружить в продукции 12 разных пестицидов.

Напомним, ранее в Минсельхозе РФ заявили, что не ожидают перебоев в поставках фруктов и овощей на внутренний рынок, а также роста цен, несмотря на приостановку продажи части импортной продукции из Турции, Египта, Ирана и Китая.

Полный текст интервью с главой Роспотребнадзора Анной Поповой опубликован сайте kp.ru.