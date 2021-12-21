На самарском «ОДК-Кузнецов» открылось ультрасовременное производство компрессоров двигателей

Открытие новых производств позволят создать на «ОДК-Кузнецов» 500 новых рабочих мест. Фото: Валерий СОКОЛОВ

21 декабря 2021 года Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха запустила на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» новое производство компрессоров газотурбинных двигателей. В торжественном мероприятии церемонии открытия приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов, а также заместитель генерального директора – управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Госкорпорация Ростех реализовала масштабный проект модернизации с целью развития самарского предприятия. Инвестиции в реализацию проекта составили 4,8 млрд рублей. Корпус производства компрессоров авиадвигателей был построен с нуля. Именно здесь будет сосредоточена вся цепочка изготовления ротора компрессора газотурбинных двигателей – от заготовки до выхода готового узла.

Также на территории «ОДК-Кузнецов» было реконструировано инструментальное производство, где установлено 30 единиц современного высокотехнологичного оборудования. Работы проведены в рамках реализации государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ». Сумма финансирования проекта – 1,316 млрд рублей по госпрограмме, 148 млн рублей – средства «ОДК-Кузнецов».

- Ростех является стратегическим партнёром Самарской области, в первую очередь, благодаря огромному количеству производств, которые размещены на территории региона, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Модернизация «ОДК-Кузнецов» проводится на протяжении последних лет в рамках сотрудничества Ростеха и Самарской области. Управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев отметил важность нового производства на самарском предприятии и рассказал о новых грандиозных планах по модернизации объекта. По словам представителей Ростеха, к 2023 году «ОДК-Кузнецов» превратится в принципиально новый завод.