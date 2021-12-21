Путин подарил гитару и уроки в музыкальной школе подростку из Подмосковья

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин созвонился с 14-летним Марком из Подмосковья, который принял участие в акции "Елка желаний" и попросил у главы государства подарить ему гитару.

В ходе разговора Путин спросил у Марка, умеет ли он уже играть на гитаре. Подросток признался, что пока нет, но очень хочет научиться - ходить в музыкальные школы или кружки.

"Ты хочешь туда ходить? Давай организуем это. Это несложно будет сделать. Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год", - сказал президент.

Также для Марка была организована поездка в музыкальную Академию Игоря Крутого. Там ему подарили обещанную гитару и провели мастер-класс по игре на музыкальном инструменте, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, восьмилетний школьник из Рязани Петр Обувалин получил подарок от Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он попросил главу государства помочь с покупкой необходимого для учебы планшета.