В России будут наказывать за неполную уплату алиментов

Тех, кто не полностью платит алименты, будут наказывать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России вводится ответственность за неполную уплату алиментов. Госдума во вторник 21 декабря в третьем, заключительном чтении приняла законопроект, который предусматривает привлечение к ответственности неплательщиков алиментов, даже если они выплачивают на содержание детей или нетрудоспособных родителей часть определенной судом суммы.

Раньше неплательщики использовали эту лазейку, чтобы не выплачивать алименты полностью. Их не могли привлечь к ответственности, если они регулярно перечисляли в качестве алиментов незначительные суммы. Теперь же таким образом неплательщики не смогут избегнуть ответственности. Для них предусмотрено как административное, так и уголовное наказание.

Если гражданин два месяца не выплачивал без уважительной причины алименты «в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением», его могут отправить на исправработы на срок до 150 часов, арестовать на 10-15 суток или оштрафовать на 20 тыс. рублей.

Если неплательщик в установленном порядке погасит задолженность, его не будут привлекать к ответственности.

А вот истории о неплательщиках алиментов, которые рассказывал сайт kp.ru. В Орловской области мужчина задолжал троим дочерям 750 тысяч по алиментам. Житель Калининграда уехал в Германию, но российские судебные приставы заставили его погасить 500-тысячную задолженность по алиментам. А таксиста из Томской области погасить задолженность по алиментам заставило только известие, что его автомобиль перейдет в счет долга бывшей жене.