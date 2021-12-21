Отец 9-летней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой напал на завкафедрой МГУ

Сотрудники МГУ вызвали полицию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отец учащейся на факультете психологии МГУ 9-летней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой вуза. Инцидент произошел во вторник, 21 декабря.

Видеозапись с потасовкой опубликовало РИА Новости. На видеозаписи, предоставленной пресс-службой факультета, видно, как отец Тепляковой силой держит завкафедрой за одежду и не дает уйти. Их разнимают два человека. Слышатся крики и сообщения о том, что полиция уже вызвана и скоро приедет.

Информации о том, почему произошел конфликт, пока нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, 9-летняя Алиса Теплякова - звезда факультета психологии МГУ. Таких малышей в главный вуз страны еще не принимали, и всем интересно, осилит ли девочка сложную вузовскую программу.

Свою первую сессию в вузе Алиса Теплякова сдает по индивидуальному плану. Декан факультета психологии МГУ Александр Милкус пожелал девочке доброго здоровья и успехов на сессии.